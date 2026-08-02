Ушедший в скамью разряд подземного кабеля ударил мужчину на западе Москвы

Источник 360.ru: разряд кабеля ударил мужчину через скамью на западе Москвы

Ожоги рук и ягодиц получил прохожий, севший на скамейку на улице Герасима Курина на западе Москвы, из-за короткого замыкания подземного кабеля. Об этом сообщил источник 360.ru.

Он пояснил, что подземный провод замкнуло, и разряд ушел в скамью, на которую сел пострадавший.

По словам источника, мужчину с ожогами госпитализировали прибывшие на место врачи. А ремонтная бригада энергетиков начала поиски закоротившего кабеля.

В начале марта этого года на припаркованную машину в московском районе Кунцево упал высоковольтный кабель. Как сообщил источник 360.ru, травмы при происшествии получил 13-летний подросток.