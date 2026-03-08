Ребенок пострадал при падении высоковольтного кабеля на Рублевском шоссе

На Рублевское шоссе в районе Кунцево в Москве упал высоковольтный кабель. В результате происшествия пострадал 13-летний ребенок, сообщил источник 360.ru.
ЧП произошло возле дома № 79. При падении провод задел автомобиль.
На месте работают экстренные службы, обстоятельства случившегося уточняются. Известно, что повреждения получила машина.
Ранее в Большом Каретном переулке Тверского района Москвы взорвался трактор. В результате ремонтных работ по укладке тротуарной плитки произошло замыкание высоковольтного кабеля. После взрыва трактор загорелся. Водитель получил сильные ожоги, его увезли в НИИ имени Склифосовского.
