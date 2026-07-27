Уровень воды в реке Туре в Тюмени поднялся до критических 872 сантиметров

Уровень воды в реке Туре в Тюмени поднялся на 13 сантиметров и превысил критическую отметку в 850 сантиметров, составив 872. Об этом заявил глава Тюмени Максим Афанасьев .

«Такая ситуация требует максимальной собранности и бдительности от всех городских служб. В первую очередь обеспечена проверка технического состояния гидротехнических сооружений», — написал он.

В регионе организовали около 10 дополнительных пунктов накопителей песка, которые могут задействовать в случае необходимости.

Сотрудники профильных служб круглосуточно мониторят семь проблемных территорий, которые пострадали от подтопления.

«На сегодняшний день эвакуированы 20 человек, подготовлены места временного проживания в гостиницах на безвозмездной основе», — добавил Афанасьев.

Ранее МЧС России сообщило, что паводки в Свердловской области сохранились, но уровень воды спадает.