Паводки в Свердловской области сохранились, но уровень воды идет на спад

В 28 муниципалитетах Свердловской области по-прежнему остаются паводковые воды, но везде фиксируют устойчивое снижение водного уровня. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Несмотря на сохраняющиеся высокие уровни воды в реках, ситуация в регионе находится под полным контролем экстренных служб», — заявили в ведомстве.

В МЧС отметили, что в области развернули восемь пунктов временного размещения, где находятся 86 человек. Остальные разместились у близких и знакомых.

За прошедшие сутки от воды освободили 15 домов и 57 участков, на водных объектах работают временные гидропосты. Также в область доставили 91 комплект продуктов.

Специалисты продолжают расчищать русла рек и дренажи, вывозят мусор, дезинфицируют территорию, проводят вакцинацию жителей. К работам привлекли 543 человека и 159 единиц спецтехники.

Ранее ливни повредили дорогу в Каменске-Уральском.