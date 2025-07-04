Молния ударила в «Лахта Центр» в Петербурге

В Санкт-Петербурге молния ударила прямо в вершину небоскреба «Лахта Центр». Кадры опубликовало издание «Фонтанка» в Telegram-канале.

«Молния попала в „Лахта Центр“ — самое эпичное видео вечера», — подписал видео автор канала.

В городе начался мощный ливень с грозой поздним вечером 3 июля. Очевидцы сняли на видео, как ослепительные молнии раскалывали небо. В кадр попали три молнии, одна из которых ударила в небоскреб на берегу Финского залива.

Синоптики прогнозируют, что дождь в Санкт-Петербурге снова начнется примерно в 07:00 4 июля.

Ранее петербургская Дирекция комплекса защитных сооружений сообщила о закрытии дамбы. Меры приняты для предотвращения возможного наводнения на фоне разыгравшейся непогоды.