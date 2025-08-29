Уральского школьника задавили на глазах у матери

Водитель в Верхней Салде насмерть сбил 9-летнего ребенка на глазах у матери

В Верхней Салде водитель насмерть сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области.

В районе дома 7а по улице Воронова 66-летний водитель SsangYong наехал на девятилетнего мальчика, перебегавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате столкновения ребенок скончался от полученных травм на месте до прибытия врачей скорой помощи. Погибший возвращался домой с прогулки, на противоположной стороне дороги его ожидала мать.

Водитель имел стаж управления автомобилем 47 лет, в течение последнего времени его девять раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Состояние опьянения у него не зафиксировали.

Ранее 14-летняя девочка в Приморье за рулем машины сбила насмерть пешехода.

