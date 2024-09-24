Уральский депутат не заметил сбитую женщину-пешехода из-за плохого настроения

Депутат гордумы Кушвы Потапов сбил на дороге женщину и уехал с места аварии

Управлявший внедорожником Haval F7 депутат городской думы Кушвы Свердловской области Михаил Потапов сбил женщину, переходившую дорогу по зебре. Водитель после аварии не стал выходить из машины, а уехал домой. Об этом сообщил сайт E1.Ru .

В полиции города уточнили, что авария с участием внедорожника произошла около здания администрации в минувшее воскресенье, 22 сентября. В ведомстве заявили, что нарушителя через полчаса задержали сотрудники ДПС.

Проверка показала, что водитель находился в состоянии сильного опьянения. Но подозреваемый в аварии заявил, будто бы выпил спиртное уже после возвращения домой.

По словам Потапова, сбитую женщину он даже не заметил, потому что находился в расстроенных чувствах. О том, что его внедорожник отправил пострадавшую в больницу, депутат якобы узнал от правоохранителей.

По данным издания, женщина до сих пор находится в больнице с множественными травмами и переломами.

Издание 66.ru уточнило, что с начала года Потапова пять раз привлекали к ответственности за превышение скорости. Пока он отделался тремя административными штрафами.

Мэр Кушвы Михаил Слепухин заявил, что дальнейшую судьбу депутата решит следствие.

«Виноват — будет отвечать. Без внимания это не останется. Главное, чтобы пострадавший человек поскорее выздоравливал», — заявил градоначальник.

Слепухин добавил, что Потапов сам недавно столкнулся с трагедией в семье, но от ответственности его за это никто не освобождал.

Ura.ru со ссылкой на источники сообщило, что полтора года назад старший сын депутата покончил с собой, а в день аварии Потапов отправился на поиски второго сына, который перестал выходить на связь.

В начале сентября депутат Ярославской областной думы Марина Степанова за рулем автомобиля врезалась в перевозящий пассажиров автобус ПАЗ, который от удара влетел в стену дома. По данным источника 360.ru, травмы в результате аварии получили восемь человек.