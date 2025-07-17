Уральская школьница обвинила в своей беременности майора полиции

Незаконно занимавшийся частным извозом 39-летний женатый майор полиции города Алапаевска Свердловской области совратил 15-летнюю пассажирку. В результате девочка забеременела. Ее мать обратилась в правоохранительные органы, которые по итогам проверки дело заводить не стали. Об этом изданию ЕАН заявил представляющий интересы матери адвокат Сергей Самков.

Он пояснил, что майор полиции в ходе доследственной проверки знал практически каждый шаг и вопрос следователей. Он находился в постоянном контакте с девочкой через мессенджер.

«Подговаривал ее, что при допросе надо говорить, что якобы она обманула его с возрастом. Просил девочку тайно залезть в телефон матери и удалить компрометирующую его переписку. Приезжал домой к потерпевшей и просил подписать „нужные документы“, которые якобы ему передал следователь», — заявил Сапков.

Адвокат добавил, что майор продолжает работать в правоохранительных органах, а дело о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней до сих пор не завели.

По мнению защитника, это связано с тем, что начальник отдела полиции готовился к повышению звания и история подчиненного могла ему все испортить. Но когда все вышло на поверхность, прокуратура и областной главк СК взяли всю историю под свой контроль.

В середине мая стало известно, что ученица восьмого класса одной из школ Санкт-Петербурга забеременела после посещения концерта рэп-исполнительницы Hofmannita. Будущей юной мамой заинтересовались сотрудники полиции. Школьница рассказала, что на концерте познакомилась с юношей, с которым вступила в половой акт по согласию.