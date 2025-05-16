Школьница из Петербурга сходила на концерт рэпера и забеременела

Восьмиклассница из Санкт-Петербурга забеременела после посещения концерта рэп-исполнительницы Hofmannita в клубе Sound. Об этом сообщила «Фонтанка» .

Юная будущая мать на днях обратилась к врачам в профильный центр. Здесь ей диагностировали беременность, 14-летняя школьница уже на седьмой неделе.

Ситуацией заинтересовалась полиция. Школьница рассказала, что познакомилась с юношей и вступила с ним в половой акт — по обоюдному согласию. Это произошло прямо в клубе, где выступала Hofmannita.

Установлена ли личность потенциального отца, неизвестно.

Так называемый «возраст согласия» в России наступает с 16 лет. Половые отношения с лицом младше 16 лет лицами старше 18 лет считаются уголовным преступлением, даже если они происходят по обоюдному согласию.

Ранее учительница родила ребенка от 13-летнего школьника в США.