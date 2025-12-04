Люди отравились неизвестным газом на юго-востоке Москвы

Люди отравились неизвестным газом в жилом доме на юго-востоке Москвы, как минимум одному из них потребовалась госпитализация. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

По пути к месту происшествия спасатели встретили полицейских, которые сообщили, что в квартире могут находиться люди, но при проверке никого не нашли. Другая группа спасателей отправилась за костюмами химической защиты.

UPD: в квартире, предположительно, травили тараканов и распылили яд. Пострадали три человека. Из дома эвакуировали 30 человек и попросили Мосгортранс прислать автобус, чтобы они могли согреться.

Ранее три человека насмерть задохнулись в автомобиле на заправке в Иркутской области. Предположительно, они уснули в машине и отравились угарным газом.