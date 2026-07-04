Ураганный ветер под Арзамасом обрушил стену дома на пятилетнюю девочку

В рабочем поселке Выездное после ураганного ветра погиб ребенок. Об этом сообщил мэр Арзамаса Александр Щелоков в телеграм-канале .

«Большое горе! Погибла маленькая девочка в Выездном. <…> Соболезнования родным и близким. Больно», — написал глава города.

Пресс-служба следственного управления СК России по Нижегородской области уточнила, что по факту гибели ребенка возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, 4 июля в рабочем поселке Выездное произошло обрушение стены строящегося частного дома. В результате пятилетняя девочка получила травмы и скончалась на месте происшествия.

Щелоков также рассказал о многочисленных нарушениях электроснабжения после ураганного ветра и падения деревьев в Арзамасе и населенных пунктах района. По его словам, в селах оказались вскрыты крыши частных домов. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Бригады Арзамасского РЭС и соседних районов подготовились к восстановительным работам. Мэр отметил, что для устранения последствий потребуются дополнительные силы.

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