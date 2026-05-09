Ураган с градом пронесся по Екатеринбургу в День Победы

Ураган вырвал деревья и повалил светофоры в Екатеринбурге в День Победы

Мощный грозовой фронт с ливнем, градом и ураганным ветром чуть не сорвал празднование Дня Победы в Екатеринбурге. Как сообщило издание Е1.RU , к вечеру порывы ветра стихли, но без последствий разгулявшаяся стихия город не оставила.

По данным журналистов, ураган вырвал с корнем несколько деревьев, некоторые из которых упали на припаркованные машины, повалил остановочный комплекс и светофор, а также вырвали облицовочное покрытие у строящегося торгового комплекса.

Читатели издания сообщили, что ураган сорвал строительный подъемник с людьми.

Официального подтверждения происшествия пока нет.

Вечером, когда ветер стих, в центре города начался праздничный концерт. По подсчету работающих на месте корреспондентов, на него пришли около 200 человек, но количество зрителей постепенно увеличивается.

В редакции добавили, что мэрия не сделала никаких заявлений об отмене вечернего салюта, а близкие к администрации инсайдеры сообщили, что к организации праздничного фейерверка все готово.

Пока уральская столица переживает последствия непогоды, в Санкт-Петербурге прошла акция «Бессмертный полк», на которую собрались более 100 тысяч человек. Огромная колонна прошла по Невскому проспекту с портретами фронтовиков, тружеников тыла, жителей и защитников блокадного Ленинграда.