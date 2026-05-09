Акция «Бессмертный полк» в Петербурге собрала более 100 тысяч человек

Участниками акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге стали более 100 тысяч горожан, которые прошли колоннами по Невскому проспекту. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Собравшиеся пронесли портреты фронтовиков, тружеников тыла, жителей и защитников блокадного Ленинграда.

К горожанам присоединились участники специальной военной операции, представители религиозных и национальных культурных объединений, которые также вышли с портретами своих родных.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в акции с фотографиями отца — Героя Великой Отечественной войны — и дяди — Героя Советского Союза.

Символами шествия стали увеличенная копия Знамени Победы и 10 штандартов фронтов Красной армии, которые несли волонтеры. Оно завершилось парадом ретроавтомобилей, в которых ехали ветераны Великой Отечественной войны.

Акция «Бессмертный полк» в память об участниках Великой Отечественной войны прошла в разных странах мира. Певец Николай Басков вышел в колонну в киргизском Караколе с портретом своего родственника-ветерана.