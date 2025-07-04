Ураган накрыл Омск. На местную жительницу рухнул балкон

Балкон рухнул на женщину во время урагана в Омске

В Омске поднялся сильный ветер. Из-за непогоды пострадала местная жительница. На нее упал балкон многоквартирного дома на улице Герцена. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в Telegram-канале сообщил, что все оперативные службы работают в режиме повышенной готовности. Он попросил местных жителей не выходить на улицу без необходимости и быть осторожными.

По данным прокуратуры Омской области , балконная плита обрушилась с первого этажа дома №232. Пострадавшую госпитализировали. Состояние 64-летней местной жительницы уточняется, врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Мэр Омска Сергей Шелест добавил, что в городе из-за урагана рухнули старые аварийные деревья. В первую очередь сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства уберут те из них, которые мешают проходу, проезду или ремонтным работам на коммунальных сетях.

Сегодня непогода бушует и в Санкт-Петербурге. Там в одном из городских парков во время урагана на прохожую обрушилось дерево. Врачи диагностировали у женщины ушибы и ссадины.