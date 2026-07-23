Ураган на Алтае повредил больше 150 зданий
МЧС: на Алтае порывы ветра повредили кровлю 152 зданий
Спасатели МЧС ликвидируют последствия урагана в Краснощековском районе Алтайского края, где порывы ветра превысили 40 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
В селах Краснощеково и Маралиха муниципальные службы ввели режим чрезвычайной ситуации. Стихия повредила кровли 152 зданий.
Аэромобильная группировка главка МЧС и региональные спасатели расчищают дороги, дворы и крыши от упавших деревьев. Оперативная группа контролирует обстановку с воздуха с помощью беспилотников.
Спасатели оказывают адресную помощь пожилым гражданам и многодетным семьям. Большегрузные машины вывезли из пострадавших районов 25 партий распиленной древесины.
На базе регионального МЧС круглосуточно работает оперативный штаб, который координирует восстановление инфраструктуры.
На прошлой неделе мощный смерч обрушился на юг Башкирии.