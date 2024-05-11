Упавшую в шахту вентиляции в Москве девочку нашли без чувств | 360°

11 мая 2024, 15:10
Упавшую в шахту вентиляции в Москве девочку нашли без чувств
Источник 360.ru: упавшую в шахту вентиляции в Москве смогли найти
Девочку-подростка, упавшую в вентиляционную шахту в заброшенной больнице в районе Фили-Давыдково, удалось обнаружить. Об этом сообщил источник 360.ru.
По предварительным данным, пострадавшая не подает признаков жизни.
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Ранее стало известно, что в заброшенное здание больницы на Давыдковской улице забралась компания из пяти человек. Девочка 15 лет при невыясненных пока обстоятельствах упала в вентиляционную шахту.
Четверо остальных, по словам источника 360.ru, после случившегося продолжали оставаться на территории объекта.
Чтобы извлечь пострадавшую прибывшим на место специалистам нужно пробить бетонную стену и металлический короб, добавил собеседник 360.ru.
Дети
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