Упавшую в шахту вентиляции в Москве девочку нашли без чувств | 360°

Эксклюзив 11 мая 2024, 15:10 Упавшую в шахту вентиляции в Москве девочку нашли без чувств Источник 360.ru: упавшую в шахту вентиляции в Москве смогли найти РИА «Новости»

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Девочку-подростка, упавшую в вентиляционную шахту в заброшенной больнице в районе Фили-Давыдково, удалось обнаружить. Об этом сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, пострадавшая не подает признаков жизни.

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Ранее стало известно, что в заброшенное здание больницы на Давыдковской улице забралась компания из пяти человек. Девочка 15 лет при невыясненных пока обстоятельствах упала в вентиляционную шахту.

Четверо остальных, по словам источника 360.ru, после случившегося продолжали оставаться на территории объекта.

Чтобы извлечь пострадавшую прибывшим на место специалистам нужно пробить бетонную стену и металлический короб, добавил собеседник 360.ru.