Упавшую в реку собаку спасли в Москве | 360°

Эксклюзив 02 мая 2024, 08:25 Упавшую в реку собаку спасли в Москве Источник «360»: экстренные службы спасли упавшую в реку собаку в Москве Unsplash

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Жительница Москвы позвонила в экстренные службы из-за упавшей в воду собаки. Животное вытащили уже через 20 минут. Об этом сообщил источник «360».

Информация о происшествии в районе Дорогомилово (Западный административный округ) поступила около 07:20. Очевидица рассказала, что собака не может выбраться из воды сама, поскольку вдоль реки установлено бетонное ограждение. В итоге животное подняли на сушу и передали заявительнице. Была ли это ее собака, не уточняется.

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Ранее в Санкт-Петербурга раненую собаку привязали к дереву в парке и бросили умирать. Волонтеры спасли ее и обратились в полицию по поводу жестокого обращения с животным.

В Москве на улице Островитянова двух собак оставили жить в автомобиле на парковке возле дома. Их хозяин, живущий в съемной квартире, объяснил, что каждый день кормит и поит их, гуляет с ними, однако оставить их не с кем, а в приют животных не хотят брать без прививок. Он заверил, что собаки под присмотром и беспокоиться о них незачем.