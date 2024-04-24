Жители Москвы заметили двух живущих в припаркованной машине собак | 360°

Эксклюзив 24 апреля 2024, 11:37 Жители Москвы заметили двух живущих в припаркованной машине собак Житель Псковской области оставил собак жить в автомобиле в Москве

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Жители улицы Островитянова в Москве заметили двух собак, проживающих в автомобиле на парковке рядом с домом. Хозяин животных Антон в беседе с 360.ru назвал ситуацию вынужденной мерой.

«Собак не с кем оставить, в приют брать не хотят без прививок. Я сам живу на съемной квартире, уехал в командировку. Если бы можно было что-то сделать, я бы сделал. Я сам живу в Псковской области в частном доме. Каждое утро собак кормлю, воду оставляю, гуляю с ними. В пятницу уже уеду обратно», — сообщил он.

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Мужчина отметил, что соседи в основном нервничают из-за того, что животные лают на них.

«Сейчас время такое, что все нервничают, по поводу и без повода. Мне их тоже жалко. Спрашиваю соседей: „Вы мясо едите? Знаете, как с животными там обращаются?“ Вот и все. Я больше не ем», — добавил Антон.

Хозяин собак напомнил, что оставил на автомобиле записку о том, что животные находятся под присмотром и беспокоиться не нужно.

Ранее в парке Санкт-Петербурга раненую собаку бросили умирать привязанной к дереву. Волонтеры спасли животное и написали заявление в полицию о жестоком обращении.