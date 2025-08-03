Под Туапсе автобус упал с моста в реку, спасли 25 человек

В Туапсинском районе автобус упал с моста в реку при подтоплении в селе Дефановка. Спасателям удалось эвакуировать 25 человек, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Известно, что авария произошла на Кольцевой улице. В спасательной операции участвовали семь человек и две единицы техники.

Ранее стало известно, что после сильного дождя река Дефань вышла из берегов. В региональном МЧС сообщили, что вода хлынула на трассу М-4 «Дон», ее перекрыли в двух направлениях, однако сейчас действуют лишь ограничения на проезд грузовых машин. Движение через Молдаванский перевал восстановили.

Подтопления зафиксировали в поселках Молдовановский, Новомихайловский и Дефановка. Для жителей развернули два пункта временного размещения.