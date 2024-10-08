Упавшую в Москву-реку Toyota подняли из воды

Автомобиль Toyota, упавший в Москву-реку на набережной Марка Шагала, постепенно подняли из воды. Видео с места оказалось в распоряжении 360.ru.

По данным спасателей, иномарку нашли примерно в 10 метрах от берега, внутри никого не было. На поверхности плавала куртка с документами. Владелица машины вместе с родителями уехала в полицию.

Как удалось выяснить 360.ru, Toyota Highlander 2014 года выпуска принадлежала супружеской паре. На какой скорости ехала машина, пока неизвестно. Предположительно, пассажиры были не пристегнуты, подушки безопасности не сработали.

Столичная Госавтоинспекция сообщила, что управлявшая иномаркой не справилась с управлением и протаранила ограждение, после чего внедорожник рухнул в воду. В ДТП никто не пострадал.