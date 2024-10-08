При падении легковой машины в воду на набережной Марка Шагала никто не пострадал. Такие данные привели в Госавтоинспекции Москвы.
«По предварительным данным, <…> водитель автомобиля Toyota совершила наезд на ограждение с последующим падением транспортного средства в реку», — сообщили в ведомстве.
В результате дорожной аварии, по информации правоохранителей, травмы никто не получил. Сейчас на месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
При падении Toyota в воду на набережной в Москве никто не пострадал
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