При падении Toyota в воду на набережной в Москве никто не пострадал

При падении легковой машины в воду на набережной Марка Шагала никто не пострадал. Такие данные привели в Госавтоинспекции Москвы.

«По предварительным данным, <…> водитель автомобиля Toyota совершила наезд на ограждение с последующим падением транспортного средства в реку», — сообщили в ведомстве.

В результате дорожной аварии, по информации правоохранителей, травмы никто не получил. Сейчас на месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.