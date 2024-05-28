Упавшую со скалы в Крыму туристку спасли

В Феодосии спасатели нашли и отправили в медицинское учреждение сорвавшуюся со скалы девушку. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Происшествие случилось на горе Васюковка в районе Агатового пляжа в Феодосии. Девушка сорвалась с 50-метровой высоты. Участие в поисково-спасательной операции приняли сотрудники Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым и ГКУ РК «Крым-спас».

Спасатели оказали пострадавшей первую помощь и транспортировали девушку к автомобилю скорой помощи для госпитализации.

В условиях дикой природы необходимо соблюдать меры безопасности, напомнили в МЧС. Не следует подходить к обрывам и местам обрушения породы, совершать экстремальные восхождения без специальной подготовки. В ведомстве отметили, что нужно обязательно регистрироваться перед походом в местных отделах МЧС.

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