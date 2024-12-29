Упавший в Южной Корее борт экстренно приземлялся за день до ЧП

Разбившийся утром 29 декабря самолет Boeing 737-800 в Южной Корее за день до трагедии попадал во внештатную ситуацию во время рейса в Пекин с острова Чеджу. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar .

Из-за этого экипаж оказался вынужден экстренно сесть в материковой части Южной Кореи. Спустя пять часов лайнер продолжил полет по заданному маршруту, причины экстренной посадки не уточняются.

Утром в воскресенье самолет разбился в Муане при посадке в аэропорту. На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, как борт пролетел мимо посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего произошел сильный взрыв.

По предварительным данным, из 181 человека выжили только двое — член экипажа и пассажир, они находились в крыле воздушного судна. Россиян на борту самолета не было. Среди пассажиров — два тайца и 173 корейца.