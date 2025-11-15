Упавшее на Gelandewagen дерево в Москве убрали

Коммунальщики убрали дерево, которое упало на машины на западе Москвы. Об этом 360.ru рассказал очевидец.

Он отметил, что специалисты устранили последствия ЧП за полтора часа. Они освободили проезд с помощью подъемника, распилили ствол на несколько частей и вывезли их.

«Двор чист, поврежденные машины разъехались», — отметил собеседник 360.ru.

Дерево упало минимум на четыре автомобиля, стоявших у многоэтажки на Ельнинской улице в районе Кунцево. Среди пострадавших машин были иномарки Mercedes Gelandewagen и Hyundai. Очевидец в беседе с 360.ru сообщил, что дерево упало у него на глазах и ветра в этот момент не было.

Ранее из-за непогоды береза рухнула в Москве на 25-летнего гражданина Таджикистана. ЧП произошло на Коммунарском шоссе.

Мужчина сломал голень и повредил позвоночник, прохожие вызвали скорую, пострадавшего госпитализировали.