Дерево рухнуло на машины во дворе дома на западе Москвы

Дерево рухнуло на четыре машины, припаркованные у дома на Ельнинской улице в районе Кунцево. Об этом 360.ru сообщил очевидец.

Собеседник 360.ru обратил внимание, что ветра в момент ЧП не было. Среди задетых деревом машин был Mercedes Gelandewagen и Hyundai.

«Дерево перекрыло весь двор, половине жильцов уже не получится выехать», — отметил он.

«Во дворе дома прямо на моих глазах упало. Ветра не было», — сообщил он.

Две иномарки очень сильно пострадали.

Ранее из-за сильного ветра на мужчину рухнуло дерево на Коммунарском шоссе. Горожанина госпитализировали с переломом голени и повреждением позвоночника. По информации источника 360.ru, пострадавший — 25-летний гражданин Таджикистана.

Городское хозяйство Москвы призвала жителей быть внимательнее на улицах, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.