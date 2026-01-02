Владельца дома в Петербурге оштрафовали на 100 тысяч рублей за неубранные сосульки

Нейросеть «Городовой» в Петербурге выявила первые в сезоне сосульки на крыше

В Санкт-Петербурге нейросеть «Городовой» зафиксировала первые в сезоне сосульки на крыше здания, собственнику назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Об этом в Telegram-канале сообщила Государственная административно-техническая инспекция.

«Напоминаем владельцам нежилых зданий об обязанности очищать кровли от снега, чтобы предотвратить образование наледи. Это требование нельзя игнорировать ради безопасности жителей и гостей города», — заявили в ГАТИ.

Оштрафовали владельца здания на улице Седова.

В новогодние праздники за состоянием кровель нежилых зданий следят как нейросетевые комплексы, так и инспекторы. Первые 10 предостережений в 2026 году уже подготовили для предъявления собственникам.

Ранее «сосулька-убийца» едва не прикончила мужчину во Владимире.