Посетителей торгового центра в Мытищах эвакуировали

Днем в субботу в Мытищах эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Красный кит». Об этом стало известно 360.ru.

«Мы шли по эскалатору, и включилась вентиляция. Потом эскалаторы выключились и начала работать сигнализация», — рассказали очевидцы.

Другой посетитель сообщил, что к зданию до сих пор пока никого не пускают.

«Стоят пожарные машины, охранники говорят, что возможно минирование», — добавил он.

Еще одни очевидцы предположили, что торговый центр закрыли на долгий срок.

К месту приехали оперативные службы, подробная информация по ЧП уточняется.