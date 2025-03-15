Посетителей торгового центра в Мытищах эвакуировали
Источник 360.ru: в Мытищах эвакуировали посетителей ТЦ «Красный кит»
Днем в субботу в Мытищах эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Красный кит». Об этом стало известно 360.ru.
«Мы шли по эскалатору, и включилась вентиляция. Потом эскалаторы выключились и начала работать сигнализация», — рассказали очевидцы.
Другой посетитель сообщил, что к зданию до сих пор пока никого не пускают.
«Стоят пожарные машины, охранники говорят, что возможно минирование», — добавил он.
Еще одни очевидцы предположили, что торговый центр закрыли на долгий срок.
К месту приехали оперативные службы, подробная информация по ЧП уточняется.
Статья дополняется...