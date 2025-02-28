Унесенных в море на льдине рыбаков спасли на Сахалине

Операцию по эвакуации унесенных в открытое море на отколовшейся льдине сахалинских рыбаков завершили. Спасатели вернули на берег 374 человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что прибывшие на место спасатели обследовали все ледовое поле и побережье.

«Всех людей доставили на берег. Всего спасено 374 человека», — заявили в пресс-службе.

Ведомство поделилось кадрами спасения людей: эвакуацию проводили в условиях сильного ветра. Рыбаков по очереди доводили до вертолета, на котором доставляли на берег

Все попавшие в ледяную ловушку любители зимней рыбалки дрейфовали в Охотском море на отколовшейся льдине в районе села Лесное на Сахалине.

В МЧС заявили, что для эвакуации людей задействовали вертолет, судно на воздушной подушке и 11 специалистов.