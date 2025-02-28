Льдина почти с 200 рыбаками откололась на Сахалине

В районе села Лесное спасают почти 200 рыбаков, которые оказались на отколовшейся льдине. Расстояние до берега составляет почти 700 метров, уточнил Telegram Amur Mash .

Эвакуировать любителей зимней рыбалки хотят с помощью вертолета и лодки на воздушной подушке.

В МЧС подтвердили информацию о ЧП, уточнив, что в спасательной операции принимают участие 11 специалистов и шесть единиц техники, в том числе судно на воздушной подушке «Хивус».

«В готовности ведомственный вертолет Ми-8», — заключили в пресс-службе.

Это уже не первый случай, когда рыбаки в огромном количестве оказываются пленниками отколовшейся льдины. Несколькими днями ранее МЧС эвакуировало 139 рыбаков, дрейфовавших на льдине в Охотском море.

Причем некоторые мужчины изначально настойчиво отказывались покидать льдину, так как не хотели бросать улов и рыболовные снасти.