Умершей в Турции британке врачи тайно вырезали сердце

Туристка из Британии умерла при загадочных обстоятельствах во время отдыха в Турции. После этого хирурги вырезали сердце 28-летней девушке без согласия семьи, сообщил Metro.
Британка приехала в Турцию с супругом и двумя детьми. Через некоторое время она попала в госпиталь. По словам медиков, у нее диагностировали проблемы с сердцем. Мужу специалисты не сообщали подробности о состоянии жены. Через несколько дней она умерла.
Проведенное в Великобритании вскрытие показало, что сердце девушки удалили после смерти без предварительного согласования с родственниками. Турецкие власти обвинили супруга в отравлении жены, позже его оправдали.