Умершей в Турции британке врачи тайно вырезали сердце

Туристка из Британии умерла при загадочных обстоятельствах во время отдыха в Турции. После этого хирурги вырезали сердце 28-летней девушке без согласия семьи, сообщил Metro .

Британка приехала в Турцию с супругом и двумя детьми. Через некоторое время она попала в госпиталь. По словам медиков, у нее диагностировали проблемы с сердцем. Мужу специалисты не сообщали подробности о состоянии жены. Через несколько дней она умерла.

Проведенное в Великобритании вскрытие показало, что сердце девушки удалили после смерти без предварительного согласования с родственниками. Турецкие власти обвинили супруга в отравлении жены, позже его оправдали.

Ранее две туристки погибли в хостеле, отдыхая на Шри-Ланке. Полиция предположила, что женщины могли отравиться средством для уничтожения клопов.