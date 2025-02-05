Две туристки умерли при странных обстоятельствах в хостеле на Шри-Ланке

На Шри-Ланке две туристки погибли в местном хостеле. По предварительным данным, они могли отравиться средством для уничтожения клопов. Об этом сообщило издание The Sun .

Погибшая 24-летняя британка Эбони снимала комнату пополам с семейной парой из Германии. В конце января все трое почувствовали резкое ухудшение самочувствия. У них начались головокружения и сильная рвота. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в местную больницу. Вскоре несмотря на старания врачей британка скончалась. По данным Telegram-канала Shot, чуть позже погибла и ее 27-летняя соседка из Германии. Ее муж пока остается в больнице.

По предварительной информации, погибшие могли отравиться чрезвычайно токсичным фосфином, которым опрыскивали соседнюю комнату от клопов. Однако сотрудники хостела утверждают, что после дезинфекции заперли комнату на 72 часа.

На данный момент хостел закрыли по решению суда.

Ранее в тайском курортном городе Паттайя мотоциклист на полном ходу сбил семейную пару туристов из России. От удара мужчину и женщину отбросило в разные стороны.