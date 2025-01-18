Умерла вторая пострадавшая при падении Mercedes в Обводный канал

МВД: мать и 14-летняя дочь погибли при падении Mercedes в Обводный канал

В упавшем в Обводный канал Санкт-Петербурга автомобиле Mercedes находились женщина и несовершеннолетняя девочка. Тело одной из них вытащили после подъема машины из воды, другая умерла в больнице, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Сотрудники МЧС извлекли из автомобиля 14-летнюю девочку, которая скончалась на месте аварии. Ее 37-летнюю мать, которая управляла машиной, в тяжелом состоянии доставили в больницу, где та скончалась.

По факту ДТП возбудили уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Смертельная авария произошла в субботу днем в Санкт-Петербурге. По данным телеканала «Звезда», на перекрестке набережной Обводного канала и Рыбинской улицы Skoda столкнулась с Mercedes. После удара иномарка сбила решетку ограждения набережной и рухнула в Обводный канал.

Очевидцы рассказали 360.ru, что прохожие сразу бросились помогать находившимся в салоне машины людям. Они вытащили одну из пострадавших.