Умерла впавшая в кому на Бали россиянка

Mash: впавшая в кому на Бали россиянка умерла

В Индонезии умерла российская туристка, отравившаяся местным вином и впавшая в кому на Бали. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

Врачи боролись за жизнь девушки 22 дня. Последние обследования показали, что у нее полностью отсутствует кровоснабжение головного мозга.

Родственники девушки пытались организовать ее санитарную эвакуацию в Россию, но безуспешно. При этом семья не захотела отключать ее от аппаратов жизнеобеспечения.

На Бали девушка прилетела с парнем 31 мая. Вечером она выпила местное вино, а ночью ее состояние резко ухудшилось. Врачи диагностировали отравление метанолом.

Ранее семья жительницы Сочи подписала отказ от реанимации в случае критического ухудшения ее состояния. Родственники также открыли сбор, так как на транспортировку тела девушки на родину требуется от 400 до 700 тысяч рублей.