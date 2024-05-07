Умерла трехлетняя девочка из Старой Руссы, на которую школьник сбросил стекло | 360°

Происшествия 07 мая 2024, 18:24 Умерла трехлетняя девочка из Старой Руссы, на которую школьник сбросил стекло В Старой Руссе мальчик сбросил с балкона стекло на 3-летнюю девочку, она умерла РИА «Новости»

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В больнице Старой Руссы умерла трехлетняя девочка, на которую упало выброшенное девятилетним мальчиком стекло. Пострадавшая получила очень серьезные травмы, сообщила во «ВКонтакте» детский омбудсмен региона Татьяна Ефимова.

«Пострадавшая в Старой Руссе девочка сегодня скончалась, выражаю глубочайшее соболезнование матери и родственникам ребенка», — написала он.

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В воскресенье, 5 мая, школьник скинул из окна стекло, которое хранилось на балконе квартиры. В это время из аптеки, расположенной на первом этаже дома, выходила девочка с родителями. Ребенка госпитализировали, сообщал RT. Областная прокуратура проводит проверку.

По данным Telegram-канала «112», мальчик специально скинул стекло на ребенка. Несовершеннолетний состоит на учете в полиции и у психиатра.