Трехлетняя девочка попала в реанимацию из-за сброшенного с балкона стекла в Старой Руссе | 360°

Происшествия 06 мая 2024, 00:08 Трехлетняя девочка попала в реанимацию из-за сброшенного с балкона стекла в Старой Руссе Прокуратура: в Старой Руссе из-за сброшенного с балкона стекла пострадал ребенок РИА «Новости»

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В Старой Руссе трехлетняя девочка попала в реанимацию после того, как на нее упало стекло, сброшенное с пятого этажа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новгородской области.

По предварительной информации, стекло сбросил девятилетний мальчик.

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«В результате таких действий трехлетняя девочка, которая выходила из аптеки с родителями, расположенной на первом этаже этого дома, получила травмы», — уточнили в пресс-службе.

Областная прокуратура уже проводит проверку по факту травмирования девочки. Кроме того, прокурорские работники оценят условия жизни и воспитания несовершеннолетнего.

Прокурор области держит ситуацию на контроле. Если будут основания, то по результатам проверки рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее в Омске шестилетняя девочка попала в реанимацию в тяжелом состоянии после падения с балкона квартиры на 13-м этаже.