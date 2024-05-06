Трехлетняя девочка попала в реанимацию из-за сброшенного с балкона стекла в Старой Руссе | 360°

06 мая 2024, 00:08
Трехлетняя девочка попала в реанимацию из-за сброшенного с балкона стекла в Старой Руссе
Прокуратура: в Старой Руссе из-за сброшенного с балкона стекла пострадал ребенок
В Старой Руссе трехлетняя девочка попала в реанимацию после того, как на нее упало стекло, сброшенное с пятого этажа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новгородской области.
По предварительной информации, стекло сбросил девятилетний мальчик.
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«В результате таких действий трехлетняя девочка, которая выходила из аптеки с родителями, расположенной на первом этаже этого дома, получила травмы», — уточнили в пресс-службе.
Областная прокуратура уже проводит проверку по факту травмирования девочки. Кроме того, прокурорские работники оценят условия жизни и воспитания несовершеннолетнего.
Прокурор области держит ситуацию на контроле. Если будут основания, то по результатам проверки рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее в Омске шестилетняя девочка попала в реанимацию в тяжелом состоянии после падения с балкона квартиры на 13-м этаже.
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