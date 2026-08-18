Умерла пенсионерка, которая подожгла проданную по требованию мошенников квартиру

Пожилая женщина, продавшая квартиру под воздействием мошенников и устроившая пожар в момент передачи покупательнице, скончалась в больнице имени Склифосовского. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Аферисты обманом заставили пенсионерку продать жилье и перевести деньги на счет аферистов. Съезжать и передавать недвижимость новой владелице она отказалась.

Четыре года новая хозяйка выплачивала ипотеку и одновременно снимала жилье. Все это время продолжались судебные разбирательства.

Когда покупательница пришла с судебными приставами, 68-летняя женщина подожгла квартиру. Помещение полностью выгорело, пострадала и соседская недвижимость. Сама поджигательница получила сильные ожоги.