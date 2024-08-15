Умерла одна из пострадавших в ДТП с протаранившей толпу машиной в Калининграде

В Калининграде скончалась туристка из Хабаровска, пострадавшая под колесами выехавшей на тротуар иномарки. Виновнику аварии грозит до 12 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

ДТП на улице Черняховского случилось 13 августа. Mercedes под управлением 33-летнего мужчины сначала выскочил на встречную полосу, затем на тротуар и сбил пешеходов. Полиция сообщила о пяти пострадавших, из которых один отказался от госпитализации.

«Впоследствии доставленная в реанимацию жительница Хабаровска, 1973 года рождения, скончалась в реанимации от полученных травм», — сообщила пресс-служба.

Водителя увезли в отдел полиции. Правоохранители нашли в его машине шприц с неустановленной бесцветной жидкостью и назначили экспертизу. Они возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», по которой нарушителю грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Один из очевидцев аварии рассказал, что сильно пострадали два человека — женщина и мужчина. На кадрах с места ДТП видно, как водителя увели в машину полиции.