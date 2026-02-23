Детского хирурга Коробейникова парализовало после инфаркта в Таиланде

Российский детский хирург Михаил Коробейников оказался парализован после инфаркта спинного мозга в Таиланде и не может вернуться на родину. Об этом «Известиям» сообщил его сын Григорий.

Хирург находится в больнице Таиланда. Для возвращения в Россию ему необходима транспортировка специализированным медицинским бортом в лежачем положении. Однако согласование со страховой компанией идет медленно, а любое врачебное вмешательство требует одобрения страховщиков.

Сын хирурга обратился за помощью в российское посольство. Он подчеркнул, что отца нужно вывезти как можно скорее, но это невозможно без выписки и разрешения врачей. Также возникают сложности в коммуникации с таиландской больницей.

Ранее российская пенсионерка застряла в Южной Корее после инсульта из-за долга за лечение в пять миллионов рублей.