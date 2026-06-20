Умер водитель скорой помощи, пострадавший в ДТП на трассе в Башкирии
Водитель скорой помощи, пострадавший в крупном ДТП с тремя погибшими на трассе в Башкирии, скончался в Месягутовской центральной районной больнице. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве республики.
Мужчину доставили в реанимацию сразу после аварии. Его состояние медики оценили как тяжелое.
«К сожалению, несмотря на усилия врачей, пострадавший умер», — сказал собеседник агентства.
ДТП произошло в четверг, 18 июня, на 80-м километре дороги Крапачово — Месягутово — Ачит. По предварительной информации, водитель скорой допустил столкновение с еще двумя транспортными средствами, которые стояли на трассе в том же направлении из-за красного сигнала светофора.
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