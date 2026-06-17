Глава ГБАО Таджикистана погиб при падении машины в реку Пяндж

Глава Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана Алишер Мирзонабот погиб в результате ДТП на трассе Душанбе — Хорог. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

По данным ведомства, водитель служебного внедорожника Land Cruiser 200 двигался с превышением скорости, потерял управление, врезался в инженерно-пограничные сооружения, сбил два столба и проволочное ограждение. После этого автомобиль перевернулся и упал в реку Пяндж.

В момент аварии в машине находились сам Мирзонабот, его помощник Садоншо Джанабилшоев, супруга главы региона и малолетний ребенок. На месте обнаружили государственный номер и обломки автомобиля.

Президент Эмомали Рахмон поручил главе МВД, председателю ГКНБ и руководителю Комитета по ЧС выехать на место. Глава государства взял расследование под личный контроль.

Накануне при атаке беспилотников ВСУ в Курской области погиб бывший мэр Обояни Сергей Карелов.