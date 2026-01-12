Умер сотрудник посольства России на Кипре

Ушел из жизни сотрудник посольства России на Кипре А. В. Панов. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Тело покойного перевезут в Россию для похорон. Посольство выразило соболезнования его родным и близким. Причины смерти, а также должность, которую занимал Панов, не разглашают.

Местное издание Cyprus Mail утверждает, что сотрудника нашли мертвым в здании посольства в Никосии. По одной из версий, мужчина покончил с собой. При этом полицейских на территорию дипмиссии не пустили из-за ее экстерриториальности.

В декабре из жизни ушел посол России в Северной Корее Александр Мацегора. Ему было 70 лет. Временным поверенным вместо него стал советник-посланник Владимир Топеха.