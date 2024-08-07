Умер бывший кандидат в депутаты Тверской городской думы, убивший жену

Умер убивший жену экс-кандидат в депутаты Тверской городской думы Никольский

Фото: Unsplash

Бывший кандидат в депутаты Тверской городской думы Евгений Никольский, признавшийся в убийстве жены, скоропостижно умер в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, у 36-летнего Никольского оторвался тромб.

Известность он получил в апреле, когда разместил в соцсетях пост, в котором признался в убийстве супруги. Никольский не раскаялся в содеянном, заявил, что готов понести наказание, назвал убитую «лживой тварью» и попросил позаботиться об их дочери.

Ранее стало известно, как жительница Санкт-Петербурга убила любовника и месяц прятала его тело на балконе коммунальной квартиры.

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