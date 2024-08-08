Умер актер из фильма «Тихий Дон» Владимир Крашенинников

Актер из фильма «Тихий Дон» Владимир Крашенинников умер в 75 лет

Актер из фильма «Тихий Дон» Владимир Крашенинников скончался на 76-м году жизни. О его смерти сообщил Орловский государственный театр «Свободное пространство» на странице в социальной сети « ВКонтакте ».

«В наших сердцах актер навеки останется примером безграничной преданности профессии. Доброжелательный, оптимистичный и жизнерадостный — таким его запомнят родные и близкие», — написали коллеги артиста.

Причина смерти актера не уточняется.

Владимир Крашенинников родился 20 сентября 1948 года. Он окончил Школу-студию МХАТ, служил в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского и театре «Свободное пространство». За плечами актера почти 50 лет на сцене, а также роли в фильмах «Женитьба Белугина» и «Тихий Дон».