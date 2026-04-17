Ульяновского инженера обвинили в сходе пассажирского поезда с рельсов

Следствие официально предъявило обвинение инженеру, который допустил преступную небрежность. В результате нее с рельсов сошел пассажирский поезд на участке Куйбышевской железной дороги, сообщила пресс-служба СК.

Специалиста обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По версии следствия, инженер не инициировал вторичный более детальный контроль, когда получил расшифровку дефектограммы железнодорожного полотна в Ульяновской области.

Из-за излома рельсов 3 апреля на 953-м километре перегона станции Путевой — Бряндино сошли восемь вагонов, пострадали более 80 пассажиров. Также из-за ЧП повредились объекты инфраструктуры РЖД.

«По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — уточнили в ведомстве.

Ранее тепловоз и два сцепленных с ним вагона сошли с рельс в Свердловской области. Авария произошла на железнодорожных путях, примыкающих к станции «Тобольск».