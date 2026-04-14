Поезд сошел с рельсов вблизи станции «Тобольск»

Во вторник, 14 апреля, в 03:01 утра на железнодорожных путях, примыкающих к станции «Тобольск», произошел сход с рельсов тепловоза и двух сцепленных с ним вагонов. Об этом сайту nashgorod.ru сообщила пресс-служба СвРЖД.
Пострадавших в происшествии не было.
Движение железнодорожного транспорта по Свердловской магистрали, включая район вблизи станции Тобольска, осуществляется в обычном режиме. Сход произошел на железнодорожных путях, не принадлежащих ОАО «РЖД».
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте