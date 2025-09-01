Улицы Красноярска ушли под воду после сильного дождя

Улицы Красноярска подтопило после сильного дождя. Об этом рассказали 360.ru местные жители.

Они передали кадры с места, на которых виден курьер на мопеде. Вода поднимается выше середины колес.

«Вот ему, наверное, сейчас весело», — прокомментировала свидетельница.

Среди других затопленных улиц — Кольцевая.

По данным местного Telegram-канала, у торгово-развлекательного центра «Июнь» прорвало трубы, под воду ушел Октябрьский мост через Енисей. Ливень не прекращается с самого утра.

Региональная Госавтоинспекция сообщила, что в Балахтинском районе прорвало дамбу. Дорогу в районе села Огоньки пришлось перекрыть. При этом федеральная трасса Р-257 работает без ограничений.