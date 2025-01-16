Улицу в центре Москвы перекрыли из-за подозрительного предмета

В центре Москвы на Мясницкой улице обнаружили подозрительный предмет. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение об обнаружении подозрительного предмета в Басманном районе столицы неподалеку от книжного магазина «Библио-Глобус» поступило в экстренные службы 16 января в 12:50.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и кинологи. Совместно с саперами специалисты приступили к проверке вещи.

«Обстановка спокойная», — добавил источник 360.ru.

По информации Telegram-канала Shot, движение по Мясницкой улице в сторону Лубянской площади перекрыли.

UPD: предметом оказалась коробка с бумагами. Сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что опасности нет.

Накануне торговый центр «Филион» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва. На сайт спасательной службы поступило сообщение, что устройства на зарядке телефонов заминированы. Информация не подтвердилась — при проверке помещения и территории «Филиона» взрывные устройства не обнаружили.