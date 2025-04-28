Уличные гонщики устроили огромный хоровод вокруг машины ДПС в Улан-Удэ

В Улан-Удэ дрифтеры и стритрейсеры устроили огромный хоровод вокруг автомобиля ДПС. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Правоохранители приехали, чтобы разогнать уличных гонщиков, но буквально попали в окружение.

«Чтобы тормознуть толпу, пришлось вызывать подкрепление к ТЦ „Пионер“. Четыре лихача-хороводовода получили административку», — отметил источник канала.

Необычный случай произошел ранее на гонках в Санкт-Петербурге. У автомобиля Nissan во время соревнований по дрифту отлетела и укатилась шина, а затем сама вернулась на колесо.

Видео случившегося сняли с помощью дрона, многие пользователи решили, что ролик сгенерировал искусственный интеллект. Эксперты пришли к выводу, что видео — настоящее, аномалия с шиной произошла на самом деле.