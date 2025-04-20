Шина отлетела от машины на гонках в Петербурге и сама встала на место

Baza: в Петербурге шина от гоночного авто отлетела на трассе и вернулась обратно

Шина гоночного автомобиля Nissan во время соревнований в Петербурге отлетела и укатилась, а затем сама вернулась на колесо. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Невероятная история произошла на чемпионате Санкт-Петербурга по дрифту. В Сети распространилось снятое с помощью дрона видео случившегося, но многие пользователи решили, что это сгенерированные ИИ кадры.

Telegram-канал Baza изучил запись и пришел к выводу, что видео настоящее, и аномалия с шиной произошла на самом деле.

Сам водитель иномарки признался РЕН ТВ, что сначала не верил в произошедшее и подумал, что над ним подшутили.

«Ко мне подошел главный организатор мероприятия и сказал, видел ли я, что шина слетела и потом обулась?» — рассказал гонщик.

Во время гонок он понял, что шина слетела, когда колесо ударилось о поребрик, но не обратил внимания на ее «волшебное» возвращение.

Ранее мотогонщики столкнулись на чемпионате в Уфе. Наезд одного мотоцикла на другой попал в прямой эфир.