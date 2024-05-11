Уличного кота спасли от волков в вольере Московского зоопарка | 360°

Происшествия 11 мая 2024, 04:01 Уличного кота спасли от волков в вольере Московского зоопарка

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Спасатели сняли с дерева уличного кота, забравшегося в вольер с волками в Московском зоопарке. Об этом в своем Telegram-канале сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова, опубликовавшая видео.

Днем 10 мая бродячий кот вскарабкался на верхушку дерева, расположенного в вольере волков.

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«Мы оперативно перевели хищников во внутренние помещения и попытались достать кота своими силами. Однако он находился очень высоко и был очень напуган, не знал, как спуститься самостоятельно», — написала Акулова.

Она вызвала специальные службы, чтобы вызволить животное. По ее словам, сейчас с котом все хорошо. Сотрудники отдела «Фауна России», пытающиеся до приезда спасателей, достать животное, уже назвали его Симбой.

Акулова добавила, что кот пока останется жить в дирекции зоопарка, за ним будут ухаживать.

Ранее сотруднику зоопарка, поцарапанному пандой Катюшей, подарили футболку с извинениями. Подарок прислали из Краснодара. На футболке есть рисунок с изображениями царапин на спине, а также надпись «Дядя Игорь, прости, пожалуйста».

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